شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص لحاق بيرسى تاو بمباراة الأهلى وفاركو بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

تضاؤلت فرص لحاق الجنوب افريقى بيرسي تاو لاعب الاهلى عن مباراة فريقه أمام فاركو بالدوري، بسبب الإصابة حيث يعاني تاو من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية تعرض لها خلال تواجده فى معسكر جنوب أفريقيا الأخير.

يستعد الأهلى لمواجهة فاركو المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الاهلى وفاركو مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.