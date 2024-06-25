شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف الأهلي وكولر من انتقال بيرسي تاو للدوري السعودي والان مع تفاصيل الخبر

رحّب النادي الأهلي برحيل الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق خلال الموسم المقبل، وفتح مسئولو النادي الباب أمام احتراف اللاعب في إحدى الدوريات الخارجية سواء في أوربا أو المنطقة العربية أو دوري جنوب أفريقيا. وقال مصدر في الأهلي ، أن النادي ليس لديه مانع من رحيل بيرسي تاو خاصة بعدما حصل مسئولو النادي على موافقة السويسري مارسيل كولرالمدير الفني برحيل اللاعب الذي ارتبط اسمه مؤخراً بأكثر من عرض خارجي أبرزهم ، الوحدة والأخدود السعوديين بجانب عرض من كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

من ناحية أخرى ، يواصل الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الاربعاء استعداداته لخوض مباراة جديدة بـ الدوري المصري أمام فاركو.

وتعد مباراة الاهلى وفاركو مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بـ جدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

موعد مباراة الأهلى أمام فاركو فى الدوري المصري

يستعد الأهلى لمواجهة فاركو المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الاهلى وفاركو في الدوري

يحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 42 هدف وتلقت شباكه 18 هدف.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر بجدول الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 38 هدف.

نتيجة أخر ظهور للأهلى وفاركو في الدوري

فاز الاهلى على الداخلية بهدفين مقابل هدف فى أخر ظهور بالدوري قبل أن يحقق فوز اعتباريا على الزمالك بهدفين دون رد لرفض الفارس الأبيض خوض مباراة القمة فيما فاز فاركو على الاتحاد السكندري بهدف دون رد بأخر ظهور فى المسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وفاركو فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.