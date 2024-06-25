شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس زيارة أحمد رفعت لمران مودرن فيوتشر بعد تعافيه من الوعكة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

حرص أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن فيوتشر على زيارة مران الفريق أمس، وجاءت زيارة رفعت بناءً على دعوة من هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي، وذلك على هامش مباراة لناشئى مودرن فيوتشر أمام الأهلي مواليد 2003.

وجاءت دعوة هيثم عرابي لأحمد رفعت من أجل تغيير الأجواء، وقضاء وقت مع زملائه بالفريق الذين استقبلوه بترحاب.

ويخضع أحمد رفعت لفحوصات طبية جديدة خلال الفترة المقبلة، فى محاولة من الأطباء للتعرف على السبب الرئيسي فى الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال شهر مارس الماضي.

وكان أحمد رفعت قد استقر فى العناية المركزة لفترة تصل إلى شهر، قبل أن يغادر المستشفى ويستقر بمنزله، ليبدأ رحلة الفحوصات الطبية.

وتعرض رفعت فى شهر مارس الماضي لوعكة صحية بعد سقوطه خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بالدوري، دون أي تدخل على أرض الملعب، قبل أن تهرع الأجهزة الطبية إلى اللاعب والذي توقف قلبه بشكل مفاجئ، ليتم نقله إلى أقرب مستشفى.

وخضع أحمد رفعت لعملية قسطرة في القلب، وفضل الأطباء إراحته وعدم تعرضه لأي إجهاد، وكان الأطباء المعالجون للاعب قد استقروا بنسبة كبيرة على تشخيص حالة أحمد رفعت بأنه تعرض لجلطة في القلب غير أن الفحوصات مازالت مستمرة للتأكد من السبب الحقيقي الذي أدى للوعكة التي مر بها اللاعب.