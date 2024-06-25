شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تساؤلات فى الأهلي والزمالك بعد إلغاء مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

كثير من التساؤلات تدور في الشارع الكروي المصري، بعد إلغاء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المقرر أن تجمع الفريقين في السابعة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري، وذلك بسبب انسحاب الزمالك من اللقاء.

ونرصد أبرز تلك التساؤلات والإجابة عليها في السطور التالية:

س: كيف يفكر الأهلي بعد إلغاء المباراة؟ ج:وجه مسئولو النادي لجنة المباريات للاجتماع والتواصل مع مسئولي شركة "تذكرتي" للاتفاق على كيفية تعويض الجماهير التي قامت بشراء تذاكر مباراة ، وطلب مسئولو الأهلي من لجنة المباريات بحث الأمر بشكل عاجل للحفاظ على حقوق جماهير الأهلي التي تستحق التقدير، خاصة أنها تتحمل الكثير من المتاعب للتواجد في الملاعب المختلفة من أجل مساندة فريقها في كل زمان ومكان، فنياً، أغلق الجهاز الفني ملف القمة وبدأ الأستعداد للمباراة المقبلة أمام فاركو في الدوري. س: ما هي العقوبات المنتظرة على الزمالك؟ ج:أخطرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، نادى الزمالك بعقوبة الانسحاب أمام الأهلى فى مباراة القمة التى تم إلغاؤها والتى كان مقررا اقامتها فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة، وتضمنت العقوبة اعتبار الزمالك منسحبا أمام الأهلى، وبالتالى اعتباره مهزوما 2-0 لصالح الأهلى، مع خصم 3 نقاط جديدة من رصيده نهاية الموسم مع توقيع غرامة مالية يحددها مجلس ادارة الرابطة ومعاقبة كل من له صلة بالانسحاب. س: هل يستكمل الزمالك الدوري بعد الانسحاب من القمة؟ ج:يعقد مساء اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، اجتماعاً لحسم مصير المباريات المقبلة للفريق الأبيض، وتحديد موقف نادي الزمالك من خوض الجولات المتبقية في مسابقة الدوري والتي تصل إلى 13 مباراة بعد مباراة القمة التي تم إلغائها. س: ما هو مصير طاقم الحكام الإسباني بعد إلغاء القمة؟ ج:يغادر طاقم الحكام الإسبانى القاهرة غدا الأربعاء، عائدا إلى بلاده عقب إلغاء مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بالدورى المصرى التي كان مقررا لها اليوم الثلاثاء، وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن الحكام سيحصلون على مستحقاتهم كاملة، وسيغادرون القاهرة غدا في نفس مواعيد الحجز المحددة لهم، ويتكون طاقم الحكام الإسباني من حكم الساحة الدولي أليخاندرو مونييز رويز، ويعاونه الحكمان المساعدان دييجو سانشيز روخو وفابيان بلانكو، والحكم الرابع فرانشيسكو خوسيه، ويقود سانتياجو خايمي لاتري تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، ويساعده ميجيل أنخيل أورتيز أرياس. س: ما هو ترتيب القطبين في الجدول بعد الفوز الاعتباري للأهلي؟ ج:حافظ النادي الأهلي على تواجده بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بعد رفع رصيده إلى النقطة 45، عقب حصوله على 3 نقاط اعتبارية من الفوز على الزمالك بعد انسحاب الفريق الأبيض.بينما يحتل نادي الزمالك المركز العاشر في الوقت الحالي بجدول الدوري برصيد 34 نقطة، وسيتعرض الفريق الأبيض لعقوبة خصم 6 نقاط من رصيده عقوبة الانسحاب من القمة وذلك بنهاية الموسم.