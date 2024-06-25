شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يدخل معسكراً مغلقاً بالجونة استعدادًا لمباراة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

وصل فريق مودرن فيوتشر إلى مدينة الغردقة، وذلك استعداداً لمباراة الخميس المقبل أمام الجونة، والتي تجمع الفريقين على ستاد خالد بشارة في الرابعة عصر الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة الجونة فى الرابعة عصر الخميس المقبل، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري، وكان مودرن فيوتشر قد تعرض للهزيمة في الجولة الماضية أمام الإسماعيلي بهدف نظيف.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين فى الدور الأول قد انتهت بفوز مودرن فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 20.