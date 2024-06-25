شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد "مارسيلو" يواصل الغياب عن المصرى أمام الإسماعيلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يواصل حسين السيد ظهير أيسر النادي المصري، غيابه عن دعم صفوف الفريق البورسعيدي في المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً بشرخ في أحد أصابع القدم، ما أدى إلى وضع قدم اللاعب في الجبس وغيابه عن مباراة المصري الماضية أمام سيراميكا.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الإسماعيلي في المباراة التي تجمع الفريقين فى السابعة مساء الخميس 27 يونيو الجاري بـ استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حيث سجل هدف المصري وقتها التونسي فخر الدين بن يوسف، بينما سجل هدف الدراويش عبد الرحمن مجدي.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري، صرف مكافأة مادية للجهاز الفني ولاعبي الفريق طبقاً للائحة الخاصة بالفريق، وذلك بعد الفوز الثمين الذي حققه الفريق البورسعيدي على الزمالك في الجولة 26 من الدوري بهدفين مقابل هدف.