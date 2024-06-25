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الامارات | لاعبو ألمانيا يقضون يوماً مع عائلاتهم

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت أشعة الشمس، تمكن لاعبو المنتخب الألماني لكرة القدم، من قضاء الأمس مع عائلاتهم في مقر إقامة الفريق ببطولة أمم أوروبا «يورو 2024» في هرتسوجن آوراخ، بعدما تصدر الفريق المجموعة الأولى بالبطولة. وذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم إنه تم تنظيم تدريب رياضي تطوعي.
وسيكون إلكاي جويندوجان، قائد الفريق، وزملاؤه، قادرين على مشاهدة مباراة إنجلترا وسلوفينيا في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة، ومباراة الدنمارك وصربيا على الشاشة العملاقة في مركز تدريبات الفريق.
ومازال بإمكان المنتخبات الأربعة من هذه المجموعة إنهاء هذا الدور في المركز الثاني، ومواجهة المنتخب الألماني في دور الـ16 يوم السبت المقبل في دورتموند.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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