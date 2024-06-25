الامارات | «السم القادم من كل حدب وصوب».. سباليتي يرد بغضب على منتقدي إيطاليا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رد المدرب لوتشانو سباليتي بغضب شديد على ما اعتبره «السم القادم من كل حدب وصوب»، وذلك بعد تأهل المنتخب الإيطالي حامل اللقب إلى ثمن نهائي كأس أوروبا بتعادله في الوقت القاتل مع نظيره الكرواتي 1-1 في لايبزيغ، معتبراً أن فريقه «استحق» العبور عن المجموعة الثانية التي شهدت فوزاً ثالثاً لإسبانيا.

وحجزت إيطاليا مقعدها في ثمن النهائي حيث تلتقي إيطاليا في ثمن النهائي السبت المقبل مع سويسرا.

وقال سباليتي: «الجميع يحاول إخراجنا (من النهائيات القارية). لو كنت خائفاً لامتهنت وظيفة أخرى. لا جدوى من الخوف. لا أريد أن أكون قلقاً أكثر من اللازم أو أن أزيد ضغطاً إضافياً على كتفيّ أكبر من الذي يفرضه الناس علي».