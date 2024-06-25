شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يستعين بمودرن فيوتشر لاستكشاف الدراويش قبل مواجهة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

استعان الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، بالمباريات السابقة للإسماعيلي في الدوري، وآخرها مواجهة مودرن فيوتشر، والتي انتهت بفوز الدراويش بهدف نظيف، وذلك للتعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأصفر قبل مواجهة الخميس المقبل.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الإسماعيلي في المباراة التي تجمع الفريقين فى السابعة مساء الخميس 27 يونيو الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حيث سجل هدف المصري وقتها التونسي فخر الدين بن يوسف، بينما سجل هدف الدراويش عبد الرحمن مجدي.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري، صرف مكافأة مادية للجهاز الفني ولاعبي الفريق طبقاً للائحة الخاصة بالفريق، وذلك بعد الفوز الثمين الذي حققه الفريق البورسعيدي على الزمالك في الجولة 26 من الدوري بهدفين مقابل هدف.