شكرا لقرائتكم خبر عن رياض يستقر على 7 صفقات لفريق السكة الحديد فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر تامر رياض المدير الفني لفريق السكة الحديد علي التعاقد مع 7 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، استعدادا لمشاركة الفريق في دوري المحترفين الموسم المقبل، والمنافسة علي التأهل الي الدوري الممتاز.

وكشف تامر رياض عن احتياج الفريق الي ما يقرب من 7 لاعبين في مراكز الدفاع والوسط والجناح الأيمن والجناح الايسر وظهير أيسر، وذلك بعد عملية الاحلال والتجديد التي يقوم بها المدير الفني في الوقت الحالي لبناء فريق قوي قادر علي المنافسة علي التأهل الي الدوري الممتاز الموسم المقبل.

فيما حدد تامر رياض ، يوم 10 يوليو المقبل موعدا لانطلاق فترة الإعداد للفريق للموسم الجديد الذي يخوض فيه السكة الحديد منافسات دوري المحترفين.

واستقر تامر رياض على خوض التدريبات علي ملعب النادي، في حين سيدخل الفريق معسكر في أغسطس المقبل في الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، حيث يخوض الفريق عدة مباريات ودية خلال المعسكر استعدادا للموسم الجديد.