اخبار الرياضه

ورش تعليمية بمركز شباب الناصرية خلال الصيف

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ياسر رشاد - القاهرة - نظمت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية ورشة تعليم التطريز بمركز شباب الناصرية حيث نفذت مديرية  الشباب والرياضة بالإسكندرية تحت رعاية الاستاذة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة ممثلة في" إلادارة العامة للشباب"ورشة تعليم التطريز على القماش لأعضاء مركز شباب الناصرية 
وتهدف الورشة  الى نشر ثقافة العمل الحر  ، واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة  الشباب والفتيات لانشاء مشاريع صغيرة تساهم في حياه أفضل

يأتي ذلك في اطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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