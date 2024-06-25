440 مليون جنيه رسوم دعوى الاصلاح الزراعى تثير أزمة بسموحة

ياسر رشاد - القاهرة - تصاعدت أزمة “ الاصلاح الزراعى ” داخل نادى سموحة خلال الساعات الماضية وهى الازمة الاشهر خلال السنوات الاخيرة التى تهدد بسحب وتسليم جزء كبير من النادى لصالح الاصلاح الزراعى

وكان نادى سموحة برئاسة المهندس فرج عامر قد تعرض لوعكة قانونية مالية حيث تم تغريم النادى مبلغ قيمته “ ٤٤٠” مليون جنيه تقريبا كرسوم دعوى الاصلاح الزراعى وذلك بحكم الاستئناف ليكتشف الامر بأن المبالغ التى دفعها أعضاء النادى تحت بند الرسوم القضائية

ومما لاشك فيه ان الشئون القانونية بالنادى تدرس الموقف القانونى بالطعن لاستخدام الورقة القانونية اللازمة لتمرير سموحة من عنق الغرامات التى