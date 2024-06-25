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يورو 2024 .. مبابي يعود إلى تشكيل فرنسا في مواجهة بولندا بالمجموعات

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ياسر رشاد - القاهرة -  أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة بولندا، التي تنطلق في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء ، لحساب الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.
 


ويمثل الديوك في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى: مانيان.
خط الدفاع: هيرنانديز - أوباميكانو - ساليبا - كوندي.
خط الوسط: رابيو - نجولو كانتي - تشاوميني.
خط الهجوم: باركولا - مبابي - عثمان ديمبلي

ويشارك المنتخبان الفرنسي والبولندي ، لحساب  المجموعة الرابعة من البطولة القارية إلى جانب النمسا وهولندا.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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