يورو 2024 .. مبابي يعود إلى تشكيل فرنسا في مواجهة بولندا بالمجموعات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة بولندا، التي تنطلق في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء ، لحساب الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.





ويمثل الديوك في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: مانيان.

خط الدفاع: هيرنانديز - أوباميكانو - ساليبا - كوندي.

خط الوسط: رابيو - نجولو كانتي - تشاوميني.

خط الهجوم: باركولا - مبابي - عثمان ديمبلي

ويشارك المنتخبان الفرنسي والبولندي ، لحساب المجموعة الرابعة من البطولة القارية إلى جانب النمسا وهولندا.