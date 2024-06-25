علي الدين سلامة يمثل مصر في أكبر بطولة دولية لناشئى الجولف باسكتلندا

ياسر رشاد - القاهرة - اختار اتحاد الجولف لاعب منتخب مصر للناشئين على الدين سلامة للمشاركة فى البطولة الدولية للناشئين تحت 16 عاما والمقرر إقامتها فى اسكتلندا موطن الجولف فى العالم وذلك خلال الفترة من 13 إلى 19 يوليو المقبل.

تعد تلك البطولة هى الاقوى والاكبر للناشئين والناشئات على مستوى العالم وينظمها مؤسسة ار اند ايه الهيئة الحاكمة لقواعد رياضة الجولف على مستوى العالم وهى بيت الجولف العالمى ايضا حيث النادى الملكى فى سانت اندروز اقدم نادى جولف فى العالم وانشئ عام 1764 .

يشارك فى البطولة التى تقام كل عامين 120 ناشئ وناشئة هم الافضل على مستوى العالم يمثلون ما يقرب من 70 دولة من مختلف انحاء العالم بواقع لاعب ولاعبة من كل دولة وفقا للهانديكاب مستوى اللعب.

واختار اتحاد الجولف اللاعب على الدين سلامة لتمثيل مصر فى البطولة وفقا لنتائجه ومستواه المتميز وهانديكابه ( مستوى اللعب)الذى يتيح له اللعب مع افضل ناشئى العالم حيث يحرص الاتحاد على تواجد ممثل لمصر فى هذا الحدث الضخم الذى يعد بمثابة بطولة عالم للناشئين.

كما كلف الاتحاد عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد عطاالله بالسفر ومرافقة اللاعب فى البطولة .

كما تشهد البطولة ايضا مشاركة العديد من الناشئين العرب امثال العمانى ادم البروانى والاردنى محمد الرويشدة والبحرينى عبد الرحمن مهيزا والمغربيان محمد بوهوما وصوفيا عسقالى .