موعد مباراة الأهلي وفاركو المقبلة في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لاستضافة نظيره فاركو في السابعة من مساء الجمعة المقبل ، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز.





ويخوض الاهلى اللقاء ، محتلاً وصافة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة من 19 مباراة ، بينما يأتي فريق فاركو بالمركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة .

على صعيد آخر ، وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لجنة المباريات للاجتماع والتواصل مع مسئولي شركة «تذكرتي» للاتفاق على كيفية تعويض الجماهير التي قامت بشراء تذاكر مباراة القمة التي ألغيت.

جاء ذلك بعدما تلقى النادي خطابًا من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة المباراة المشار إليها في موعدها ، واعتبار الأهلي فائزًا باللقاء 2- صفر.

وطلب رئيس النادي من لجنة المباريات بحث الأمر بشكل عاجل للحفاظ على حقوق جماهير الأهلي التي تستحق التقدير، لا سيما وأنها تتحمل الكثير من المتاعب للتواجد في الملاعب المختلفة من أجل مساندة فريقها في كل زمان ومكان.