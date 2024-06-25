مجلس سبورتنج يدعم فريق القدم قبل مواجهة الحرس المؤهلة للممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - قام مجلس إدارة نادى سبورتنج برئاسة أحمد حسن وفى حضور الكابتن عمرو فتحى عضو مجلس الادارة بزيارة الفريق الأول لكرة القدم فى زيارة تشجيعية لمؤازرة الفريق بقيادة الكابتن أحمد فاروق المدير الفنى قبل مواجهة سبورتنج لفريق حرس الحدود

وجاءت الزيارة أثناء تدريبه على ملاعب نادي الاتحاد السكندري إطار إستعدادات الفريق للمباراة الحاسمة غدا الاربعاء بإستاد المكس



وفي حالة تحقيق الفوز في المباراة يتأهل الفريق إلى بطولة الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي

يذكر أن إدارة النادي قامت بتوفير شاشات عملاقة لأعضاء النادي بملاعب أشرف صقر الخاصة بكرة السلة لمشاهدة اللقاء بها