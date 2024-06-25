صدمة لـ منتخب إيطاليا قبل مواجهة سويسرا في يورو 2024

تلقى المنتخب الإيطالي صدمة قوية قبل مواجهته لمنتخب سويسرا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024، يوم السبت المقبل.

وكان منتخب إيطاليا قد تأهل على حساب نظيره كرواتيا إلى دور الـ16، بعدما خطف هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وحصل المدافع ريكاردو كالافيوري على كارت أصفر خلال مواجهة منتخب بلاده لـ كرواتيا، وسيغيب عن مواجهة سويسرا في دور الـ16.

أقرأ أيضًا.. يورو 2024 يحقق رقمًا قياسيًا في تاريخ البطولة

كالافيوري هو اللاعب الوحيد الذي حصل على بطاقة صفراء من تشكيل إيطاليا الأساسي، قبل أن يحصل فاجيولي أيضَا على إنذار بعد دخوله في الـ10 دقائق الأخيرة.

وحصل كالافيوري على الإنذار بعد أن تعمد إيقاف يورانوفيتش وإفساد همجة مرتدة على مرمى المنتخب الإيطالي في الدقائق الأخيرة، قبل أن يصنع بنفسه هدف التعادل.

ويستعد منتخب إيطاليا لمواجهة نظيره سويسرا ضمن منافسات دور الـ 16 يوم السبت القادم 29/6 .