ترتيب مجموعات كوبا أمريكا 2024 بعد انتهاء الجولة الأولى

أسدل الستار فجر اليوم الثلاثاء، عن الجولة الأولى من دور المجموعات بـ”كوبا أمريكا 2024“، بعد تعادل البرازيل أمام كوستاريكا سلبيًا 0-0.
وحقق منتخب الأرجنتين الفوز على نظيره كندا، بنتيجة هدفين دون رد، وتفوقت باراجواي على بنما بنتيجة 3-1.
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ترتيب مجموعات كوبا امريكا
- المجموعة الأولي
الأرجنتين 3 نقاط
بيرو نقطة وحيدة
تشيلي نقطة وحيدة
كندا بدون نقاط
- المجموعة الثانية
فنزويلا 3 نقاط
المكسيك 3 نقاط
الإكوادور بدون نقاط
جامايكا بدون نقاط
- المجموعة الثالثة
أورجواي 3 نقاط
الولايات المتحدة 3 نقاط
بنما بدون نقاط
بوليفيا بدون نقاط
- المجموعة الرابعة
كولومبيا 3 نقاط
البرازيل نقطة وحيدة
كوستاريكا نقطة وحيدة
بارجواي بدون نقاط