ترتيب مجموعات كوبا أمريكا 2024 بعد انتهاء الجولة الأولى

أسدل الستار فجر اليوم الثلاثاء، عن الجولة الأولى من دور المجموعات بـ”كوبا أمريكا 2024“، بعد تعادل البرازيل أمام كوستاريكا سلبيًا 0-0.

وحقق منتخب الأرجنتين الفوز على نظيره كندا، بنتيجة هدفين دون رد، وتفوقت باراجواي على بنما بنتيجة 3-1.

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ترتيب مجموعات كوبا امريكا

المجموعة الأولي

الأرجنتين 3 نقاط

بيرو نقطة وحيدة

تشيلي نقطة وحيدة

كندا بدون نقاط

المجموعة الثانية

فنزويلا 3 نقاط

المكسيك 3 نقاط

الإكوادور بدون نقاط

جامايكا بدون نقاط

المجموعة الثالثة

أورجواي 3 نقاط

الولايات المتحدة 3 نقاط

بنما بدون نقاط

بوليفيا بدون نقاط

المجموعة الرابعة

كولومبيا 3 نقاط

البرازيل نقطة وحيدة

كوستاريكا نقطة وحيدة

بارجواي بدون نقاط