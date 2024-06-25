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ترتيب مجموعات كوبا أمريكا 2024 بعد انتهاء الجولة الأولى

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أسدل الستار فجر اليوم الثلاثاء، عن الجولة الأولى من دور المجموعات بـ”كوبا أمريكا 2024“، بعد تعادل البرازيل أمام كوستاريكا سلبيًا 0-0.

وحقق منتخب الأرجنتين الفوز على نظيره كندا، بنتيجة هدفين دون رد، وتفوقت باراجواي على بنما بنتيجة 3-1.

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ترتيب مجموعات كوبا امريكا

  • المجموعة الأولي

الأرجنتين 3 نقاط

بيرو نقطة وحيدة

تشيلي نقطة وحيدة

كندا بدون نقاط

 

  • المجموعة الثانية

فنزويلا 3 نقاط

المكسيك 3 نقاط

الإكوادور بدون نقاط

جامايكا بدون نقاط

  • المجموعة الثالثة

أورجواي 3 نقاط

الولايات المتحدة 3 نقاط

بنما بدون نقاط

بوليفيا بدون نقاط

  • المجموعة الرابعة

كولومبيا 3 نقاط

البرازيل نقطة وحيدة

كوستاريكا نقطة وحيدة

بارجواي بدون نقاط

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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