التشكيل الرسمي لمباراة النمسا ضد هولندا في يورو 2024

أعلن رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا، عن تشكيل لاعبيه لمواجهة النمسا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة يورو 2024.

بينما أعلن أيضًا رالف رانجنيك، المدير الفني لمنتخب النمسا، تشكيل اللاعبين لمواجهة هولندا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة يورو 2024.

وتحتل النمسا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بينما تأتي هولندا في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

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تشكيل هولندا أمام النمسا في يورو 2024

حراسة المرمى: فيربروخن.

خط الدفاع: جيرتويدا، دي فراي، فان دايك، ناثان آكي.

وسط الملعب: شوتين، فيرمان، رينديرز.

الهجوم: كودي جاكبو، ممفييس ديباي، دويل مالين.

تشكيل النمسا أمام هولندا في يورو 2024

حراسة المرمى: بينتز.

خط الدفاع: بوش ، مارتن ووبر، لينهارت، الكسندر براس.

خط الوسط: نيكولاس سيوالد، جريليتش، سابيتزر.

خط الهجوم: ارناوتوفيتش، باتريك ويمير، رومانو شميد.