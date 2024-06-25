مبابي يقود هجوم فرنسا أمام بولندا في يورو 2024

أعلن المدرب ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، التشكيل الرسمي لمواجهة بولندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

وشهد تشكيل “الديوك”، عودة كيليان مبابي بعد غيابه عن المباراة الماضية ضد هولندا، بسبب إصابته بكسر في الأنف أمام منتخب النمسا في الجولة الأولى.

ويقع منتخبي فرنسا وبولندا، في المجموعة الرابعة بجانب كل من، النمسا وهولندا.

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وجاء تشكيل الديوك لمواجهة بولندا كالتالي:

حراسة المرمى: مانيان.

خط الدفاع: هيرنانديز – أوباميكانو – ساليبا – كوندي.

خط الوسط: رابيو – نجولو كانتي – تشاوميني.

خط الهجوم: باركولا – كيليان مبابي – ديمبلي.

ويدخل منتخب فرنسا المباراة وهو في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، ويسعى لتحقيق انتصار يضعه في صدارة المجموعة.