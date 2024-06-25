نجم الاتحاد السعودي يوقع على عقد انضمامه إلى الاتفاق

وقعت إدارة الاتفاق السعودي مع مدالله العليان ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، بشكل رسمي وفقًا لما أكدته تقارير اليوم الثلاثاء.

وأوضحت صحيفة الشرق الأوسط أن مدالله العليان انتقل إلى نادي الاتفاق السعودي بشكل رسمي بعقد لمدة 4 سنوات.

وشارك مدالله العليان مع الاتحاد السعودي في جميع المسابقات خلال 67 مباراة، حصد خلالهم بطولتين منذ انضمامه إلى العميد.

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وكان العليان صاحب الـ29 عامًا قد انتقل إلى صفوف الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2022 بعد رحيله عن الهلال.

يشار إلى أن الاتحاد كان قد أنهى الموسم المنصرم من بطولة الدوري السعودي للمحترفين محتلًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة.

بينما أنهى الاتفاق الموسم الماضي محتلًا المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 48 نقطة.