اخبار الرياضه

بعد رحيل العشري.. الاتحاد السكندري يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، اعتمد تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن أحمد ساري، حتى نهاية الموسم الحالي 2023-2024.

وكان نادي الاتحاد السكندري، قبل استقالة طارق العشري، الذي فضل الرحيل ورفع الحرج عن مجلس الإدارة بسبب النتائج السيئة.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد للاتحاد السكندري كالتالي:

-أحمد ساري مديرا فنيا.

-كرم مرسي مدربا عاما

-عصام ربيع مدربا مساعدا.

-محمد لطفى قطب مدربا مساعدا ثاني

-وليد سليمان مخطط أحمال

-مجدى بهلول مدربا لحراس المرمى.

اقرأ أيضا:

ميدو يفتح النار بعد انسحاب الزمالك: "حاجة تكسف بقينا محترفين أننا نخلي الناس تضحك علينا"

نجم الأهلي السابق: الزمالك تأخر ولم يخطط لمطالبه

هل يخوض مواجهة سيراميكا؟ كيف يفكر مجلس الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا