بعد رحيل العشري.. الاتحاد السكندري يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، اعتمد تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن أحمد ساري، حتى نهاية الموسم الحالي 2023-2024.

وكان نادي الاتحاد السكندري، قبل استقالة طارق العشري، الذي فضل الرحيل ورفع الحرج عن مجلس الإدارة بسبب النتائج السيئة.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد للاتحاد السكندري كالتالي:

-أحمد ساري مديرا فنيا.

-كرم مرسي مدربا عاما

-عصام ربيع مدربا مساعدا.

-محمد لطفى قطب مدربا مساعدا ثاني

-وليد سليمان مخطط أحمال

-مجدى بهلول مدربا لحراس المرمى.

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