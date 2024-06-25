بعد رحيل العشري.. الاتحاد السكندري يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:
أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، اعتمد تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن أحمد ساري، حتى نهاية الموسم الحالي 2023-2024.
وكان نادي الاتحاد السكندري، قبل استقالة طارق العشري، الذي فضل الرحيل ورفع الحرج عن مجلس الإدارة بسبب النتائج السيئة.
وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد للاتحاد السكندري كالتالي:
-أحمد ساري مديرا فنيا.
-كرم مرسي مدربا عاما
-عصام ربيع مدربا مساعدا.
-محمد لطفى قطب مدربا مساعدا ثاني
-وليد سليمان مخطط أحمال
-مجدى بهلول مدربا لحراس المرمى.
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