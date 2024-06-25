مترجم كولر: الزمالك منحني أفضل هدية لعيد زواجي وميلادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال خالد الجوادي مترجم المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، إن نادي الزمالك قد منحه أفضل خديه في عيد زواجه وميلاده.

وكان الزمالك قد أعلن عبر بيان رسمي يوم أمس الإثنين عدم خوضه مباراة الأهلي التي كان من المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء لصالح الجولة 27 من الدوري.

ودوّن الجوادي، عبر حسابه بمنصة فيسبوك اليوم الثلاثاء:"أول ما تم الإعلان عن إقامة مباراة الزمالك يوم ٢٥ يونيو قلقت شوية و قلت يا رب الأهلي يفرحني في اليوم ده و تبقى أحلى هدية عيد ميلاد و عيد زواج ٢٠ من الأهلي ...

لكن سبحان الله يأتيك الخير أحيانا كثيرة من حيث لا تحتسب و فضل ربنا يكون أعظم من تخيلاتك فبدل ما هدية عيد ميلادي و عيد جوازي العشرين تأتي من الأهلي أتت من الزمالك".

وأتم مترجم كولر تدوينته بقوله:" فمش متخيل يجي اليوم اللي أشكرك فيه يا غريمي أصلاً و لا أيه على أجمل هدية عيد ميلاد أشكر الزمالك على أجمل و أسهل ٣ نقاط و ٢ صفر جميلة بدون ضغوط و لا توتر أجمل هدية عيد ميلادي دي يا زمالك و خليت يوم عيد ميلادي تاريخي كمان لارتباطه بأجمل و أسهل فوز في الديربي ... شكرًا على أجمل هدية".

وأخطرت رابطة الأندية المصرية المحترفة النادي الأهلي بفوزه بنتيجة 2-0 على نظيره الزمالك، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

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