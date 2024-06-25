فرج عامر: سموحة تأثر بسبب وضع الدولي.. وأتمنى تطبيق النظام البلجيكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، فرج عامر، إن فريقه تأثر بسبب وضع الدوري الحالي بخصوص المؤجلات.

وأضاف عامر، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:"نحن في موسم مهرق جداً والسبب في عدم انتظام الدوري الأندية التي تشارك في بطولات أفريقيا وتأثرنا بسبب وضع الدوري الحالي فكان هناك مباريات المفترض نلعبها ومباريات أخرى تأجلت، وبالتالي هذا الأمر يؤثر على جدول الاستعداد والتدريب قبل المباريات".

وأضاف رئيس نادي سموحة:" سمعت أن رابطة الأندية في الموسم المقبل ستُطبق النظام البلجيكي وهذا سيكون جيدًا جدًا وسيقلل عدد المباريات وأتمنى تنفيذه".

وأتم عامر تصريحاته بقوله: "ليس عيباً أن نقول إن هناك مشكلة في الكفاءة التحكيمية".

ويحتل فريق سموحة المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 39 نقطة.

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