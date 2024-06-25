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"مع صديقته في المستشفى".. أول ظهور لفارجا لاعب المجر بعد الإصابة المروعة (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

ظهر بارناباس فارجا مهاجم منتخب المجر، في المستشفى لأول مرة منذ أن فقد وعيه، في مبارة اسكتلندا في أمم أوروبا يورو 2024.

وأصيب نجم فيرينكفاروس البالغ من العمر 29 عامًا، بجروح خطيرة عقب اصطدامه مع الحارس أنجوس جان، مساء يوم الأحد الماضي،.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية، صورا لفارجا في المستشفى ومع صديقته لورا سكرابيتس وأعضاء الطاقم الفني لمنتخب المجر.

ونشرت صديقته لورا رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "شكرًا لك على رسائلكم اللطيفة والداعمة، لقد انتهى بارني من الجراحة، وينتظره القليل من الراحة لكنه سيكون بخير".

وكشف جيرجيلي بانيكس طبيب اللاعب، إصابة فارجا بكسور في الجمجمة، بالإضافة إلى كسر وخلع في عظام الوجه، وأجرى اللاعب عملية جراحية، وسيبقى في المستشفى لمدة يومين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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