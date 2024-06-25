زي النهاردة.. منتخب هولندا يسترجع ذكريات تاريخية منذ 36 عاما في بطولة اليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يوم السبت 25 يونيو 1988 شهد شوارع هولندا ليلة تاريخية لم ينم فيها المواطنون، حيث توج المنتخب الوطني بأول بطولة أمم أوروبا في تاريخه.

وشهد الملعب الأولمبي بمدينة ميونخ في ألمانيا مواجهة تاريخية، بين منتخبي هولندا، والاتحاد السوفيتي، بعدما تغلبت هولندا على ألمانيا، وتغلب الاتحاد السوفيتي على إيطاليا في مواجهات نصف النهائي.

وتحت أنظار 62,770 ألف متفرج فاز المنتخب الهولندي بكأس أمم أوروبا على حساب الاتحاد السوفيتي بنتيجة 2-0، حيث سجل رود خوليت الهدف الأول للطواحين من ضربة رأس في الشوط الأول، بينما أضاف زميله ماركو فان باستن الهدف الثاني في الشوط الثاني.

وتألق الحارس الهولندي، هانس فان بروكيلين، حيث تصدى لركلة جزاء، نفذها اللاعب السوفييتي إيجور بيلانوف، بعدما تمت عرقلة زميله سيرجي جوتسمانوف داخل منطقة الجزاء.

وبالمصادفة يلاقي منتخب هولندا نظيره النمسا اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة اليورو.

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