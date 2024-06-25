رسميا.. رابطة الأندية تعلن مواعيد المباريات والمؤجلات في الدوري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، جدول مباريات ومؤجلات الدوري المصري، حتى نهاية الموسم.

وتقام مباريات الجولات 31 و 32 و 33 و 34، في المواعيد التالية:

-الجولة 31

السبت 20 يوليو، طلائع الجيش وفاكو، البنك الأهلي والاتحاد السكندري، سيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة.

الأحد 21 يوليو، المصري والمقاولون العرب، إنبي وزد، الداخلية والزمالك.

الإثنين 22 يوليو، الإسماعيلي والجونة، بيراميدز والأهلي، مودرن فيوتشر وسموحة.

-الجولة 32

الثلاثاء 30 يوليو، الداخلية وطلائع الجيش، بلدية المحلة والإسماعيلي، فاركو وبيراميدز.

الأربعاء 31 يوليو، الاتحاد السكندري وإنبي، زد ومودرن فيوتشر.

الخميس 1 أغسطس، المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا، سموحة والمصري، الأهلي والبنك الأهلي.

الجمعة 2 أغسطس، الزمالك والجونة.

-الجولة 33

الإثنين 12 أغسطس، سيراميكا كليوباترا وسموحة، مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري.

الثلاثاء 13 أغسطس، البنك الأهلي وفاركو، الإسماعيلي والمقاولون العرب، الجونة وبلدية المحلة.

الأربعاء 14 أغسطس، المصري وزد، الزمالك وطلائع الجيش، بيراميدز والداخلية، إنبي والأهلي.

-الجولة 34

الجمعة 16 أغسطس، سموحة والإسماعيلي.

السبت 17 أغسطس، فاركو وإنبي، الأهلي ومودرن فيوتشر، بلدية المحلة والزمالك، طلائع الجيش وبيراميدز.

الأحد 18 أغسطس، الداخلية والبنك الأهلي، زد وسيراميكا كليوباترا، المقاولون العرب والجونة، الاتحاد السكندري والمصري.

كما حددت رابطة الأندية المصرية، مواعيد المباريات المؤجلة للأهلي والزمالك في الجولات الـ17 و 18 و 19 و 22 و23 و 24 و 25 من الدوري، كما هي موضحة في الصور التالية.