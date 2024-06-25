شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد جهود الشناوى ومروان عطية وعبد المنعم فى مباراة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود الثلاثى، محمد الشناوى ومروان عطية ومحمد عبد المنعم فى مباراة فاركو المقبلة بالدوري.

وغاب الثلاثى عن مباراة الأهلى مع الداخلية التى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف بسبب رغبة كولر فى حصولهم على راحة من توالى المباريات المحلية.

يستعد الأهلى لمواجهة فاركو المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الاهلى وفاركو مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.