شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: عقوبات مجلس الزمالك لن تتجاوز الغرامات المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت عدد من التقارير الصحفية عن تحويل بعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك للجنة الانضباط بسبب قرار الانسحاب من مباراة القمة أمام الأهلي والتي كان مقررا لها اليوم الثلاثاء في الدوري المصري.

وكشف مصدر في الرابطة أن العقوبات المفروضة على مجلس الزمالك لن تتخطى العقوبات المالية، دون اتخاذ أي اجراءات أخرى مثل الحرمان من المباريات أو التحويل للجنة الانضباط.

وأكد المصدر أن الرابطة بصدد الاجتماع في الأيام المقبلة المقبلة لبحث مصير الجدول وإمكانية إعادة ترتيب المباريات، وكذلك مناقشة العقوبة المناسبة على مجلس الزمالك جراء الانسحاب من مواجهة القمة.

ورفضت إدارة نادي الزمالك خوض مباراة الأهلي التي كان مقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز، بسبب تمسك الفريق الأبيض باستكمال المباريات المؤجلة من الدور الأول قبل خوض مباريات الدور الثاني.

ووفقا للوائح، تم اعتبار الزمالك مهزوما (2-0)، فضلا عن خصم 3 نقاط من رصيد الفريق الأبيض بخلاف المباراة التي يعتبر فيها مهزوما ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.