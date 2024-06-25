شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مؤجلات الأهلي والزمالك بدورى Nile .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد مباريات فريقى الاهلى والزمالك المؤجلة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

ونشرت الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى صورة لكل مواعيد المباريات المؤجلة كالتالى :

وتمسك الزمالك بقراره وأعلن عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي المقررة ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

وبتلك النتيجة تم احتساب الأهلي فائزا بنتيجة 2-0، ليحصد 3 نقاط جديدة في منافسته على لقب الدوري، ليواصل مطاردة بيراميدز.

ورفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة من 19 مباراة، بفارق 17 نقطة عن بيراميدز المتصدر الذي لعب 6 مباريات أكثر.

الأهلي وصل إلى فوزه الثامن على التوالي، حيث ترجع آخر خسارة تلقاها الأهلي أمام الزمالك يوم 15 إبريل الماضي بهدفين لهدف.

بيراميدز يحتل صدارة الدوري برصيد 62 نقطة من 25 مباراة.

وفي حالة فوز الأهلي بجميع مؤجلاته الستة، والوصول لنفس عدد مباريات بيراميدز، سيصل لصدارة الدوري بفارق نقطة وحيدة.