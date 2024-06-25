شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد 18 أغسطس المقبل موعدا لنهاية الدوري هذا الموسم رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة الأندية واتحاد الكرة يوم 18 أغسطس المقبل موعدا لنهاية الدوري الممتاز الممتاز هذا الموسم.

ومن المقرر الإعلان عن جدول مباريات الدوري المصري حتى نهاية الموسم الليلة بعد اجتماع إدارة المسابقات.

وتبدأ منافسات الجولة الـ28، يوم الخميس المقبل، على أن تقام 3 مباريات في اليوم الأول، بين كل من الجونة ومودرن فيوتشر، في تمام الساعة الرابعة عصرا، على ستاد خالد بشارة بالجونة، والإسماعيلي والمصري في تمام السابعة مساء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بجانب مباراة زد وطلائع الجيش في الموعد نفسه، على ستاد القاهرة الدولي.

وتمسك الزمالك بقراره وأعلن عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي المقررة ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

وبتلك النتيجة تم احتساب الأهلي فائزا بنتيجة 2-0، ليحصد 3 نقاط جديدة في منافسته على لقب الدوري، ليواصل مطاردة بيراميدز.

ورفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة من 19 مباراة، بفارق 17 نقطة عن بيراميدز المتصدر الذي لعب 6 مباريات أكثر.

الأهلي وصل إلى فوزه الثامن على التوالي، حيث ترجع آخر خسارة تلقاها الأهلي أمام الزمالك يوم 15 إبريل الماضي بهدفين لهدف.

بيراميدز يحتل صدارة الدوري برصيد 62 نقطة من 25 مباراة.

وفي حالة فوز الأهلي بجميع مؤجلاته الستة، والوصول لنفس عدد مباريات بيراميدز، سيصل لصدارة الدوري بفارق نقطة وحيدة.