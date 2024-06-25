شكرا لقرائتكم خبر عن لافيينا يبدأ فترة الإعداد الأسبوع الثانى من يوليو استعدادا لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد احمد صلاح المدير الفني لفريق لافيينا ، الأسبوع الثاني من شهر يوليو المقبل لانطلاق فترة الاعداد للموسم الجديد في دوري المحترفين، والذي يسعي فيه الجهاز الفني لفريق لافيينا للتأهل الي الدوري الممتاز بعدما كان حلم التأهل قريب في الموسم الماضي.

وكانت إدارة نادي لافيينا قد جددت الثقة في احمد صلاح بعد نجاحه في قيادة الفريق نهاية الموسم الماضي عقب رحيل احمد عيد عبد الملك المدير الفني الأسبق للفريق والحالي لفريق غزل المحلة، فيما رحل عن الفريق حازم أبو سنة مهاجم لافيينا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية الي غزل المحلة لدعم أبناء المحلة في الدوري الممتاز عقب التأهل رسميا.



وجاء قرار تجديد الثقة في احمد صلاح بإجماع مجلس الإدارة ولجنة الكرة فى النادي التى أكدت ثقتها الكاملة فى قـدرة المدير الفني الحالي على تحقيق آمال وطموحات المجلس فى الفترة القادمة والصعـود بالفريق للدورى الممتاز.



فيما خرج فريق لافيينا من بطولة كأس مصر الموسم الحالي بعد الهزيمة أمام فريق سموحة بهدف مقابل للاشىء، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فعاليات دور الـ32 لكأس مصر.

أحرز هدف سموحة حسام حسن مهاجم سموحه في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، ليتأهل الفريق السكندرى لدور الـ16 من البطولة.