شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن موعد آخر 4 جولات بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "X" مواعيد آخر 4 جولات من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

وتبدأ منافسات الجولة الـ28، يوم الخميس المقبل، على أن تقام 3 مباريات في اليوم الأول، بين كل من الجونة ومودرن فيوتشر، في تمام الساعة الرابعة عصرا، على ستاد خالد بشارة بالجونة، والإسماعيلي والمصري في تمام السابعة مساء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بجانب مباراة زد وطلائع الجيش في الموعد نفسه، على ستاد القاهرة الدولي.

وتمسك الزمالك بقراره وأعلن عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي المقررة ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

وبتلك النتيجة تم احتساب الأهلي فائزا بنتيجة 2-0، ليحصد 3 نقاط جديدة في منافسته على لقب الدوري، ليواصل مطاردة بيراميدز.

ورفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة من 19 مباراة، بفارق 17 نقطة عن بيراميدز المتصدر الذي لعب 6 مباريات أكثر.

الأهلي وصل إلى فوزه الثامن على التوالي، حيث ترجع آخر خسارة تلقاها الأهلي أمام الزمالك يوم 15 إبريل الماضي بهدفين لهدف.

بيراميدز يحتل صدارة الدوري برصيد 62 نقطة من 25 مباراة.

وفي حالة فوز الأهلي بجميع مؤجلاته الستة، والوصول لنفس عدد مباريات بيراميدز، سيصل لصدارة الدوري بفارق نقطة وحيدة.

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