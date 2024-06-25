شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد 9 مباريات متبقية للزمالك فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

حددت رابطة الأندية واتحاد الكرة يوم 18 أغسطس المقبل موعدا لنهاية الدوري الممتاز الممتاز هذا الموسم.

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في الموسم كالتالى حسبما أعلنت عنها رابطة الأندية..

الجولة 31

الزمالك × الداخلية يوم الأحد 21 يوليو (7:00 مساء ستاد السلام).

الجولة 32

الزمالك × الجونة يوم الجمعة 2 أغسطس (7:00 ستاد القاهرة).

الجولة 33

الزمالك × طلائع الجيش يوم الأربعاء 14 أغسطس ( 4:00 مساء ستاد القاهرة).

الجولة 34

الزمالك × بلدية المحلة يوم السبت 17 أغسطس (ستاد السويس الجديد).

مؤجلات الجولة 17

الزمالك × بلدية المحلة يوم الإثنين 15 يوليو (7:00 مساءً ستاد القاهرة).

مؤجلات الجولة 18

الزمالك × بيراميدز يوم الجمعة 28 يوليو (7:00 مساءً ستاد القاهرة).

مؤجلات الجولة 19

الزمالك × المقاولون العرب يوم الإثنين 29 يوليو (7:00 مساءً ستاد المقاولون).

مؤجلات الجولة 22

الزمالك × إنبى يوم الإثنين 5 أغسطس (7:00 مساءً ستاد القاهرة).

مؤجلات الجولة 23

الزمالك × زد يوم الخميس 8 أغسطس (7:00 مساءً ستاد القاهرة).