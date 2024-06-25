شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة سيدات كرة اليد 2004 أمام رومانيا فى الدور الرئيسى ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

خسر المنتخب الوطنى لسيدات كرة اليد مواليد 2004، أمام نظيره الرومانى بنتيجة 32/23 ، فى ثانى مواجهاته بالدور الرئيسى ببطولة العالم بمقدونيا فى النسخة رقم 24 للبطولة والتى تقام خلال الفترة من 19 إلى 30 يونيو الجارى.

وخسر منتخب سيدات اليد 2004 أمام هولندا فى أول مواجهات الدور الأول بنتيجة 20-17.

وكان منتخب سيدات اليد قد نجح فى تحقيق الفوز بأولى مواجهاته أمام تشيلى بنتيجة 26 - 16، قبل أن يهزم تونس بنتيجة 25-24 ، ليتلقى الخسارة أمام سويسرا بنتيجة 31-22 فى ختام الدور الأول.

وتضم قائمة أسماء لاعبات منتخبنا الوطنى المصرى كلا من: مريم عمر - نادين طارق - ندى تامر - تقى كامل - نوال احمد - جهاد وائل - لوجين اسامة - سارة علوى - سارة اشرف - جنى صلاح - منى سنبل - كنزى حاتم - شروق محمود - نهى ايهاب فاطمة محمود - اوكا احمد.

وتضم قائمة الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطني كلا من: كابتن عبده عبد الوهاب المشرف العام على منتخبات السيدات رئيسا للبعثة وكابتن رامى عبد اللطيف المدير الفنى و كابتن محمد عبد السلام ريشة مدرب عام و كابتن محمد عباس مدرب حراس مرمى و كابتن حازم حامد محلل الاداء و الكابتن منة كرم ادارية الفريق الوطنى و الدكتورة ماهيتاب محمد اخصائية علاج طبيعى.