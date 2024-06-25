شكرا لقرائتكم خبر عن الكنانى يحدد بداية فترة اعداد كهرباء الإسماعيلية استعدادا لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر الكناني المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية ان فترة الاعداد للموسم الجديد ستبدأ في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل وتحديدا ما بين 6 و10 يوليو الموعد المبدئي لفترة الاعداد استعدادا للمشاركة في دوري المحترفين.

وقال ياسر الكناني لليوم السابع إن أعمال الصيانة في ملعب النادي واستراحات اللاعبين المغتربين هي التي ستحدد الموعد النهائي لبداية فترة الاعداد للموسم الجديد، والذي سيخوض فيه فريق كهرباء الإسماعيلية منافسات دوري المحترفين.

وأضاف الكناني ان النادي يستعد بكل جدية للموسم الجديد، وانه تم التعاقد مع 4 لاعبين رسميا حتي الان، وجاري الاتفاق مع بعض اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، مؤكدا ان إدارة النادي واللاعبين والجهاز الفني يسعون لتقديم موسما مميزا في دوري المحترفين.

في نفس السياق حدد ياسر الكناني، المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية، احتياجات الفريق فى الموسم المقبل من حيث الصفقات التي سيضمها استعدادا للمشاركة في دوري المحترفين.

وتعاقد نادي كهرباء الإسماعيلية مع 4 لاعبين رسميا حتى الآن، فيما وضع الجهاز الفني بقيادة ياسر الكناني عينه على 6 أو 7 لاعبين سيتم التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة، في ظل احتياج الفريق لتدعيم بعض المراكز في مقدمتها الهجوم والجناح الايسر والايمن ووسط الملعب.