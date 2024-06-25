موعد مواجهتي الأهلي وبيراميدز بالدورين الأول والثاني في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - حددت رابطة الأندية المحترفة موعد مواجهتي الأهلي وبيراميدز في الدورين الأول والثاني لبطولة الدوري الممتاز عن موسمها الجاري 2023 - 2024.





وتقررأن يلتقي الأهلي نظيره بيراميدز 12 من شهر يوليو المقبل ، لحساب مؤجلات الدور الأول من البطولة المحلية على ستاد القاهرة الدولي ، بينما يأتي لقاء الدور الثاني بين الفريقين 22 من الشهر ذاته على ملعب ستاد الدفاع الجوي.

على صعيد متصل ، تنطلق بعد غد الخميس ، منافسات الجولة 28 من الدوري الممتاز ، بعدة لقاءات ، على أن تستكمل الجمعة وتختتم السبت المقبل.

بعد غد الخميس الجونة أمام مودرن فيوتشر، الاسماعيلى في مواجهة المصري البورسعيدى ، زد اف سى أمام طلائع الجيش

وفي يوم الجمعة يلتقي المقاولون العرب نظيره البنك الاهلى ، الأهلى نظيره فاركو، وسموحة أمام بيراميدز

وتختتم لقاءات الجولة السبت ، بمواجهات بلدية المحلة أمام انبى ، الزمالك ضد سيراميكا، الاتحاد السكندري أمام الداخلية.

على صعيد آخر ، وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لجنة المباريات للاجتماع والتواصل مع مسئولي شركة «تذكرتي» للاتفاق على كيفية تعويض الجماهير التي قامت بشراء تذاكر مباراة القمة التي ألغيت.

جاء ذلك بعدما تلقى النادي خطابًا من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة المباراة المشار إليها في موعدها ، واعتبار الأهلي فائزًا باللقاء 2- صفر.

وطلب رئيس النادي من لجنة المباريات بحث الأمر بشكل عاجل للحفاظ على حقوق جماهير الأهلي.