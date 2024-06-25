اليورو2024.. النمسا تتقدم على هولندا بهدف عكسي في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الاول من مواجهة هولندا والنمسا بتقدم الأخير بهدف نظيف في المباراة التى تجمع بينهما حاليا على الملعب الأولمبي ببرلين ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

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وسجل هدف التقدم الأول للنمسا دونيايل مالين لاعب هولندا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 6 من بداية أحداث المباراة.

بدأ المنتخب النمساوي المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: باتريك بينتز

الدفاع: ستيفان بوستش، ماكسيمليان ووبر، فيليب لينهارت، ألكساندر براس

الوسط: نيكولاس سيوالد، فلوريان جريليتش، مارسيل سابيتزر

الهجوم: باتريك ويمر، رومانو شميد وماركو أرناتوفيتش

فيما جاء تشكيل هولندا كالتالي:

حراسة المرمى: بارت فيربروجن

الدفاع: لوتشاريل جيرترويدا، فيرجيل فان دايك، ستيفان دي فري، ناثان آكي

الوسط: جيردي شوتن، تياني ريندرز، جوي فيرمان

الهجوم: دونيل مالين، كودي جاكبو وممفيس ديباي