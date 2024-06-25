تراي ماتش بين لاعبي الأهلي بطاقم تحكيمي على ملعب التتش

ياسر رشاد - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته للمواجهات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز، والتي تبدأ بمباراة فاركو يوم الجمعة المقبل.
وأجرى مارسيل كولر المدير الفني «تراي ماتش» بين لاعبي الفريق اليوم على ملعب التتش في حضور طاقم تحكيمي، لتجهيز جميع اللاعبين.
وواصل عمر كمال برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي.
ويلتقي الأهلي مع فاركو يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ28 لبطولة الدوري الممتاز.