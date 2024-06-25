تراي ماتش بين لاعبي الأهلي بطاقم تحكيمي على ملعب التتش

ياسر رشاد - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته للمواجهات المقبلة في بطولة الدوري ‏الممتاز، والتي تبدأ بمباراة فاركو يوم الجمعة المقبل.‏

وأجرى مارسيل كولر المدير الفني «تراي ماتش» بين لاعبي الفريق اليوم على ملعب التتش ‏في حضور طاقم تحكيمي، لتجهيز جميع اللاعبين.‏

وواصل عمر كمال برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات ضمن ‏البرنامج الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي.‏

ويلتقي الأهلي مع فاركو يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ28 ‏لبطولة الدوري الممتاز.‏



