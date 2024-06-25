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مواعيد مباريات الأهلى المتبقية بدورى Nile

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد المباريات المتبقية لفريق الأهلى من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" حتى نهاية الموسم الحالي.

وجاء مواعيد مباريات الأهلى المتبقية كالتالى :

المؤجلات ..

_ الاثنين 1 يوليو مواجهة الأهلى ضد طلائع الجيش ضمن مؤجلات الجولة الـ13 وتقام الساعة السابعة مساء على استاد الكلية الحربية
_ الثلاثاء 16 يوليو مواجهة الأهلى ضد مودرن فيوتشر ضمن مؤجلات الجولة الـ 17 الساعة السابعة مساء باستاد القاهرة الدولى.
_ الجمعة 26 يوليو مواجهة الأهلى ضد المصرى البورسعيدى ضمن مؤجلات الجولة الـ 18 الساعة السابعة مساء باستاد برج العرب بالإسكندرية
_ الاثنين 29 يوليو مواجهة الأهلى ضد سيراميكا ضمن مؤجلات الجولة الـ19 الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة الدولى
_ الاحد 4 أغسطس مواجهة الأهلى ضد المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الـ 23 الساعة السابعة مساء باستاد القاهرة الدولى.
_ الخميس 8 أغسطس مواجهة الأهلى ضد سموحة ضمن مؤجلات الجولة الـ 24 الساعة السابعة مساء والتي تقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.
_ الاحد 11 أغسطس مواجهة الأهلى ضد زد إف سى ضمن مؤجلات الجولة الـ 25 الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة الدولى

الترتيب ..

_ الجمعة 28 يونيو مواجهة الاهلى ضد فاركو ضمن الجولة الـ28 الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولى.
_ الخميس 4 يوليو الأهلى ضد الداخلية ضمن الجولة الـ29 وتقام الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولى
_ الاثنين 8 يوليو الأهلى ضد طلائع الجيش ضمن الجولة الـ30 الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولى.
_ الاثنين 22 يوليو مواجهة الاهلى ضد بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ31 الساعة السابعة مساء على ستاد الدفاع الجوى
_ الخميس 1 أغسطس مواجهة الاهلى ضد البنك الاهلى ضمن مباريات الجولة الـ32 الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولى.
_ الأربعاء 14 أغسطس مواجهة الاهلى ضد إنبى ضمن الجولة الـ33 الساعة السابعة مساء وتقام على ستاد المقاولون العرب.
_ السبت 17 أغسطس مواجهة الاهلى ضد مودرن فيوتشر ضمن الجولة الـ34 الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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