شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلى المتبقية بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد المباريات المتبقية لفريق الأهلى من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" حتى نهاية الموسم الحالي.

وجاء مواعيد مباريات الأهلى المتبقية كالتالى :

_ الاثنين 1 يوليو مواجهة الأهلى ضد طلائع الجيش ضمن مؤجلات الجولة الـ13 وتقام الساعة السابعة مساء على استاد الكلية الحربية

_ الثلاثاء 16 يوليو مواجهة الأهلى ضد مودرن فيوتشر ضمن مؤجلات الجولة الـ 17 الساعة السابعة مساء باستاد القاهرة الدولى.

_ الجمعة 26 يوليو مواجهة الأهلى ضد المصرى البورسعيدى ضمن مؤجلات الجولة الـ 18 الساعة السابعة مساء باستاد برج العرب بالإسكندرية

_ الاثنين 29 يوليو مواجهة الأهلى ضد سيراميكا ضمن مؤجلات الجولة الـ19 الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة الدولى

_ الاحد 4 أغسطس مواجهة الأهلى ضد المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الـ 23 الساعة السابعة مساء باستاد القاهرة الدولى.

_ الخميس 8 أغسطس مواجهة الأهلى ضد سموحة ضمن مؤجلات الجولة الـ 24 الساعة السابعة مساء والتي تقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

_ الاحد 11 أغسطس مواجهة الأهلى ضد زد إف سى ضمن مؤجلات الجولة الـ 25 الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة الدولى

_ الجمعة 28 يونيو مواجهة الاهلى ضد فاركو ضمن الجولة الـ28 الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولى.

_ الخميس 4 يوليو الأهلى ضد الداخلية ضمن الجولة الـ29 وتقام الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولى

_ الاثنين 8 يوليو الأهلى ضد طلائع الجيش ضمن الجولة الـ30 الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولى.

_ الاثنين 22 يوليو مواجهة الاهلى ضد بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ31 الساعة السابعة مساء على ستاد الدفاع الجوى

_ الخميس 1 أغسطس مواجهة الاهلى ضد البنك الاهلى ضمن مباريات الجولة الـ32 الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولى.

_ الأربعاء 14 أغسطس مواجهة الاهلى ضد إنبى ضمن الجولة الـ33 الساعة السابعة مساء وتقام على ستاد المقاولون العرب.

_ السبت 17 أغسطس مواجهة الاهلى ضد مودرن فيوتشر ضمن الجولة الـ34 الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولى.