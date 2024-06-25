شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها مواجهة الأهلى.. 8 مباريات تفصل المصرى البورسعيدي عن نهاية الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن موعد مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري حتى نهاية مسابقة بطولة الدوري الممتاز، حيث جاءت مواعيد المباريات على النحو التالي :

الجولة الثامنة والعشرون: وتجمع بين فريقي الاسماعيلي والمصري وتقام في تمام الساعة السابعة مساء بعد غدا الخميس الموافق السابع والعشرين من يونيو الجاري على ستاد برج العرب.

الجولة التاسعة والعشرون: وتجمع بين فريقي المصري والجونة وتقام في تمام الساعة السابعة مساء يوم الاثنين الموافق الأول من يوليو المقبل على ستاد برج العرب.

الجولة الثلاثون: وتجمع بين فريقي البلدية والمصري وتقام في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأحد الموافق السابع من يوليو المقبل على ستاد برج العرب.



الجولة الحادية والثلاثون : وتجمع بين فريقي المصري والمقاولون العرب وتقام في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من يوليو المقبل على ستاد برج العرب.

الجولة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر: وتجمع بين فريقي المصري والأهلي وتقام في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة الموافق السادس والعشرين من يوليو المقبل على ستاد برج العرب.

الجولة الثانية والثلاثون: وتجمع بين فريقي سموحة والمصري وتقام في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق الأول من أغسطس المقبل على ستاد برج العرب.



الجولة الثالثة والثلاثون: وتجمع بين فريقي المصري وزد وتقام في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من أغسطس المقبل على ستاد برج العرب.

الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة : وتجمع بين فريقي الاتحاد السكندري والمصري وتقام يوم الأحد الموافق الثامن عشر من أغسطس المقبل على ستاد برج العرب، وسيتم تحديد توقيت المباراة لاحقا في ضوء موقف ترتيب الفرق المنافسة على اللقب والمهددة بالهبوط.