شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بيلاعب نفسه بدل الزمالك فى نفس توقيت القمة الملغاة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى تحضيراته للمواجهات المقبلة في بطولة الدوري ‏الممتاز، والتي تبدأ بمباراة فاركو يوم الجمعة المقبل.‏

وأجرى مارسيل كولر المدير الفني «تراي ماتش» تسيمة أشبه بالمباراة الرسمية بين لاعبي فريق الأهلى اليوم على ملعب التتش ‏في حضور طاقم تحكيمي، لتجهيز جميع اللاعبين، وذلك تعويضا لـ مباراة القمة أمام الزمالك التى تم إلغاءها، من أجل تجهيز اللاعبين ورفع درجة استعداداتهم للمباريات المقبلة.



احماء فريقى الاهلى قبل المباراة التجريبية



استعداادت لاعبى الأهلى للمباراة التعويضية لالغاء القمة (1)



جانب من مباراة الاهلى التدريبة فى نفس توقيت مباراة الزمالك



مباراة تدريبية فى الأهلى





وواصل عمر كمال برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات ضمن ‏البرنامج الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي.‏

ويلتقي الأهلي مع فاركو يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ28 ‏لبطولة الدوري الممتاز.‏