شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفاضل بين كهربا وأبو على لقيادة هجوم الأهلى أمام فاركو بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى بين الثنائى محمود كهربا والفلسطينى وسام أبو على لاختيار أحدهم لقيادة هجوم المارد الأحمر فى مباراة فاركو المقبلة بالدوري.

وشارك كهربا أساسياً فى تشكيل الأهلى بالمباريات الأخيرة بديلا لوسام أبو على الذى كان يعانى من الإصابة بالتواء فى الكاحل تعرض لها مع منتخب بلاده.

وتعافى وسام أبو على من الإصابة وأصبح جاهزاً للظهور فى قائمة الأهلى لمواجهة فاركو.

يستعد الأهلى لمواجهة فاركو المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.



وتعد مباراة الاهلى وفاركو مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.



ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.