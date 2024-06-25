شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد وملعب نهائى كأس الرابطة بين الطلائع وسيراميكا رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة، موعد وملعب نهائي بطولة كأس الرابطة الذي يجمع فريق سيراميكا أمام نادي طلائع الجيش

وقررت رابطة الأندية المحترفة، إقامة المباراة يوم 24 يوليو المقبل على ملعب ستاد الإسكندرية في تمام السابعة مساءً.



وتأهل طلائع الجيش إلى النهائي بعد فوزه على المصري بركلات الترجيح 3-1، بينما حجز سيراميكا كليوباترا مقعده بعد انتصاره على الاتحاد السكندري بهدف دون رد.



وفي النسخة الأولى من البطولة، توج فريق فيوتشر باللقب، بينما حصد سيراميكا كليوباترا لقب النسخة الثانية.