شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراتى الأهلى وبيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة الأندية المحترفة على موعد مباراتى الأهلى وبيراميدز في الدور الأول والثانى من مسابقة الدورى المصري الممتاز (دورى nile).

ويلتقى الأهلي مع بيراميدز يوم 12 يوليو المقبل على ستاد القاهرة الدولي،ضمن مؤجلات الدور الأول، بينما يتواجه الفريقان مجدداً يوم 22 يوليو من ذات الشهر فى تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب الدفاع الجوي.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد المباريات المتبقية لفريق الاهلى من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" حتى نهاية الموسم الحالي.

وجاء مواعيد مباريات الاهلى المتبقية كالتالى : المؤجلات

_ الاثنين 1 يوليو مواجهة الاهلى ضد طلائع الجيش ضمن مؤجلات الجولة الـ13 وتقام الساعة السابعة مساء على ستاد الكلية الحربية

_ الثلاثاء 16 يوليو مواجهة الاهلى ضد مودرن فيوتشر ضمن مؤجلات الجولة الـ 17 الساعة السابعة مساء بإستاد القاهرة الدولى.

_ الجمعة 26 يوليو مواجهة الاهلى ضد المصرى البورسعيدى ضمن مؤجلات الجولة الـ 18 الساعة السابعة مساء بإستاد برج العرب بالإسكندرية

_ الاثنين 29 يوليو مواجهة الاهلى ضد سيراميكا ضمن مؤجلات الجولة الـ19 الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولى

_ الاحد 4 أغسطيس مواجهة الاهلى ضد المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الـ 23 الساعة السابعة مساء بإستاد القاهرة الدولى.

_ الخميس 8 أغسطيس مواجهة الاهلى ضد سموحة ضمن مؤجلات الجولة الـ 24 الساعة السابعة مساء والتي تقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

_ الاحد 11 أغسطيس مواجهة الاهلى ضد زد أف سى ضمن مؤجلات الجولة الـ 25 الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولى

الترتيب ..

_ الجمعة 28 يونيو مواجهة الاهلى ضد فاركو ضمن الجولة الـ28 الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولى.

_ الخميس 4 يوليو الاهلى ضد الداخلية ضمن الجولة الـ29 وتقام الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولى

_ الاثنين 8 يوليو الاهلى ضد طلائع الجيش ضمن الجولة الـ30 الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولى.

_ الاثنين 22 يوليو مواجهة الاهلى ضد بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ31 الساعة السابعة مساء على ستاد الدفاع الجوى

_ الخميس 1 أغسطيس مواجهة الاهلى ضد البنك الاهلى ضمن مباريات الجولة الـ32 الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولى.

_ الأربعاء 14 أغسطيس مواجهة الاهلى ضد إنبى ضمن الجولة الـ33 الساعة السابعة مساء وتقام على ستاد المقاولون العرب.

_ السبت 17 أغسطيس مواجهة الاهلى ضد مودرن فيوتشر ضمن الجولة الـ34 الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولى.