شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يعقد جلسة مع اللاعبين قبل مران الزمالك.. وتأهيل الخماسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الزمالك تدريبه مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، استعداداً للفترة المقبلة.



وعقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، شرح خلالها جوميز بعض الأمور الفنية والخططية لتنفيذها في مران اليوم، وطالب اللاعبين بالتركيز في التدريبات وبذل أقصى جهد.

وبعد ذلك عقد جوميز جلسة خاصة مع يوسف أوباما لاعب الفريق لمنحه بعض التعليمات الخاصة لتنفيذها في مران اليوم استعداداً للمرحلة المقبلة.

وأدى اللاعبون فقرة تدريبات بدنية تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال في بداية المران للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية.

وأدى الخماسي محمود عبد الرازق"شيكابالا" والتونسي سيف الجزيري والفلسطيني ياسر حمد وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم.

وتمسك الزمالك بقراره وأعلن عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي المقررة ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

وبتلك النتيجة تم احتساب الأهلي فائزا بنتيجة 2-0، ليحصد 3 نقاط جديدة في منافسته على لقب الدوري، ليواصل مطاردة بيراميدز.

ورفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة من 19 مباراة، بفارق 17 نقطة عن بيراميدز المتصدر الذي لعب 6 مباريات أكثر.