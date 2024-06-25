شكرا لقرائتكم خبر عن جولة سياحية لطاقم حكام القمة عقب إلغاء المباراة .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام طاقم التحكيم الإسباني الذي كان من المفترض إدارته لمباراة القمة بين الاهلى والزمالك جولة سياحية اليوم برفقة وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصرى لكرة القدم و زيارتهم لمنطقة الأهرامات عقب قرار إلغاء المباراة.

ويتكون طاقم التحكيم الإسباني بقيادة أليخاندرو مونييز رويز ويعاون مونييز الحكمان المساعدان دييجو سانشيز روخو وفابيان بلانكو، والحكم الرابع فرانشيسكو خوسيه وسانتياجو خايمي لاتري تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" ويساعده ميجيل أنخيل أورتيز أرياس.

وتمسك الزمالك بقراره وأعلن عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي المقررة ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

وبتلك النتيجة تم احتساب الأهلي فائزا بنتيجة 2-0، ليحصد 3 نقاط جديدة في منافسته على لقب الدوري، ليواصل مطاردة بيراميدز.

ورفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة من 19 مباراة، بفارق 17 نقطة عن بيراميدز المتصدر الذي لعب 6 مباريات أكثر.

الأهلي وصل إلى فوزه الثامن على التوالي، حيث ترجع آخر خسارة تلقاها الأهلي أمام الزمالك يوم 15 إبريل الماضي بهدفين لهدف.