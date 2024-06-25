تشكيل منتخب إنجلترا لمواجهة سلوفينيا في يورو 2024

أعلن جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل فريقه لمواجهة سلوفينيا في كأس أمم أوروبا يورو 2024.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة نظيره سلوفينيا ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

ويتواجد منتخب إنجلترا في صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط، وسلوفينيا بنقطتين في المركز الثاني، ثم الدنمارك بنقطتين، وتتذيل صربيا الترتيب بنقطة واحدة.

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تشكيل منتخب إنجلترا أمام سلوفينيا في يورو 2024

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل وواكر، جون ستونز، مارك جويهي، كيران تريبير.

وسط الملعب: ديكلان رايس، جالاجير، جود بيلينجهام.

الهجوم: فيل فودين، هاري كين، بوكايو ساكا.

البدلاء: رامسديل، هندرسون، كونسا، دانك، ترينت ألكسندر أرنولد، توني، جوردون، واتكينز، بوين، إيزي، جوميز، بالمر، وارتون، ماينو.