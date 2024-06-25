الرابطة تعلن مواعيد مؤجلات الزمالك والمباريات حتى نهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلنت رابطة الأندية المصري جدول مواعيد مؤجلات الزمالك والمباريات حتى نهاية موسم 2023/24 للدوري الممتاز.

وشهدت الفترة الاخيرة حالة من التوتر في الكرة المصرية، حيث انسحب الزمالك من مباراة الأهلي ورفض خوضها دون تنفيذ مطالبهم التي قدموها لاتحاد الكرة.

مواعيد مؤجلات نادي الزمالك

- طلائع الجيش ضد الزمالك، 11 يوليو (الجولة 16)

- الزمالك ضد بلدية المحلة، 15 يوليو (الجولة 17)

- الزمالك ضد بيراميدز، 26 يوليو (الجولة 18)

- المقاولون العرب ضد الزمالك، 29 يوليو (الجولة 19)

- الزمالك ضد إنبي، 5 أغسطس (الجولة 22)

- زد ضد الزمالك، 8 أغسطس (الجولة 23)

مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية الموسم

- الزمالك ضد سيراميكا، 29 يونيو (الجولة 28)

- فاركو ضد الزمالك، 3 يوليو (الجولة 29)

- الزمالك ضد الإسماعيلي، 7 يوليو (الجولة 30)

- الداخلية ضد الزمالك، 21 يوليو (الجولة 31)

- الزمالك ضد الجونة، 2 أغسطس (الجولة 32)

- الزمالك ضد طلائع الجيش، 14 أغسطس (الجولة 33)

- بلدية المحلة والزمالك، 17 أغسطس (الجولة 34)

اقرأ أيضًا:

زي النهاردة.. منتخب هولندا يسترجع ذكريات تاريخية منذ 36 عاما في بطولة اليورو

الزمالك يعلن التعاقد مع مدرب برشلونة الأسبق