الرابطة تعلن مواعيد مؤجلات الزمالك والمباريات حتى نهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
أعلنت رابطة الأندية المصري جدول مواعيد مؤجلات الزمالك والمباريات حتى نهاية موسم 2023/24 للدوري الممتاز.
وشهدت الفترة الاخيرة حالة من التوتر في الكرة المصرية، حيث انسحب الزمالك من مباراة الأهلي ورفض خوضها دون تنفيذ مطالبهم التي قدموها لاتحاد الكرة.
مواعيد مؤجلات نادي الزمالك
- طلائع الجيش ضد الزمالك، 11 يوليو (الجولة 16)
- الزمالك ضد بلدية المحلة، 15 يوليو (الجولة 17)
- الزمالك ضد بيراميدز، 26 يوليو (الجولة 18)
- المقاولون العرب ضد الزمالك، 29 يوليو (الجولة 19)
- الزمالك ضد إنبي، 5 أغسطس (الجولة 22)
- زد ضد الزمالك، 8 أغسطس (الجولة 23)
مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية الموسم
- الزمالك ضد سيراميكا، 29 يونيو (الجولة 28)
- فاركو ضد الزمالك، 3 يوليو (الجولة 29)
- الزمالك ضد الإسماعيلي، 7 يوليو (الجولة 30)
- الداخلية ضد الزمالك، 21 يوليو (الجولة 31)
- الزمالك ضد الجونة، 2 أغسطس (الجولة 32)
- الزمالك ضد طلائع الجيش، 14 أغسطس (الجولة 33)
- بلدية المحلة والزمالك، 17 أغسطس (الجولة 34)
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