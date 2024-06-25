هل تحققت مطالب الزمالك الأربعة بإعلان جدول مباريات ومؤجلات الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، جدول مباريات ومؤجلات الدوري المصري حتى نهاية الموسم، عقب انتهاء أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها اليوم ولكن رفض الأبيض خوض اللقاء إلا بعد تحقيق مطالبه الأربعة، وانتهى الأمر باعتبار الأهلي فائزا باللقاء 2-0.

وكان الزمالك أصدر بيانا رسميا عقب مباراة المصري البورسعيدي التي انتهت بهزيمة الأبيض 2-1، طالب فيه بـ4 مطالب، ورفض خوض لقاء الأهلي أو أي مباراة بعدد لقاء فاركو إلا بعد انتهاء كافة الفرق من مؤجلاتها، تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وفقا لما ذكر.

هل تحققت مطالب الزمالك الأربعة؟

وبعد إعلان رابطة الأندية جدول المباريات والمؤجلات، يتسأل مشجعي كرة القدم المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عما إذا كان هذا الأمر يعني تحقيق مطالب الزمالك، وكان مجلس إدارة الأبيض طلب الآتي:

أولاً، نطالب بالتحقيق العاجل فيما حدث في مباراة اليوم من مخالفات تحكيمية صارخة نخشى أن يشوبها التعمد، والتي تسببت في تغيير نتيجة المباراة بعد إلغاء هدف صحيح تماماً، ونطالب بإيقاف كل من حكم الساحة و حكم تقنية الفيديو ومنعهما من إدارة أي مباريات مقبلة للنادي على أن يتم إخطارنا بنتيجة التحقيق حتى نتخذ القرارات اللازمة في حالة وجود تربص أو تعمد.

وبالنسبة إلى المطلب الأول، لم يتحقق، إذ عين الاتحاد المصري لكرة القدم الثنائي أحمد الغندور "حكم الساحة" ومحمود البنا "حكم تقنية الفيديو" في دورة الترقي، لقاء الترسانة وحرس الحدود ومنتخب السويس وسبورتنج، على التوالي.

ثانيا، أنه لن يشارك فريق الزمالك في أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقاً للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية.

ولم تجري رابطة الأندية (في الجدول المعلن)، أي تعديل على المواعيد السابقة، ويخوض الأهلي مباراة بيراميدز في الدور الأول يوم 12 يوليو، كما هو محدد مسبقا.

ثالثا، انتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية لإعادة تنظيم و ترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل.

لم تعلن رابطة الأندية أو اتحاد الكرة المصري، تشكيل لجنة لوضع جدول المباريات، وأعلنت الرابطة الجدول حتى نهاية الموسم.

رابعا، أن تكون مباراة فاركو المقبلة هي المباراة الأخيرة لفريق الزمالك قبل تسلم جدول كامل لجميع المباريات المتبقية حتى نهاية الدوري بشرط أن يتحقق فيه جميع مطالبنا السابقة.

لم تلغى مباراة الأهلي، بل اعتبرت رابطة الأندية الزمالك منسحبا من اللقاء، وأعلنت الأهلي فائزا بنتيجة 2-0، ولم يعلن حتى الآن موقف المباريات المقبلة.